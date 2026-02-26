Haberler

Dem Partili Fırat: "Devlet Okulları Hepimizindir., Laiklik ve Eşitlik İlkesine Aykırı, Ayrıştırıcı Uygulamalardan Vazgeçin"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Derince Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin ilahiyle değiştirilmesine tepki gösteren veli Soner Akbal'ın gözaltına alınmasını eleştirerek, devlet okullarında laiklik ve eşitlik ilkesine aykırı ayrıştırıcı uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Dem Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Derince Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin ilahiyle değiştirilmesine tepki gösteren veli Soner Akbal'ın dün akşam İstanbul'da kayınvalidesinin evinden gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu kabul edilemez. Devlet okulları hepimizindir. Laiklik ve eşitlik ilkesine aykırı, ayrıştırıcı uygulamalardan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, sosyal medya hesabında Derince Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin ilahiyle değiştirilmesine tepki gösteren veli Soner Akbal'ın dün akşam İstanbul'da kayınvalidesinin evinden gözaltına alınmasına ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Derince Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin ilahiyle değiştirilmesine tepki gösteren veli Soner Akbal, yarın ifadeye çağrıldığı halde dün akşam İstanbul'da kayınvalidesinin evinden gözaltına alındı. Bu kabul edilemez. Devlet okulları hepimizindir. Laiklik ve eşitlik ilkesine aykırı, ayrıştırıcı uygulamalardan vazgeçin. Sosyal medyada sabahtan akşama Alevilere hakaret yağdıranlara sessiz kalanlar, bir velinin '12 İmam orucunda da deyiş çalsın mı?' sorusuna bu kadar sert tepki gösteriyor. Şu an gözaltında olan Soner canımızla dayanışıyorum. Şimdi adliyeye gidiyorum."

