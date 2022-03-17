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Tencere alev alınca mutfak yandı; yemek yapan kadın hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı - Caner Aksu - Güncel
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Tencere alev alınca mutfak yandı; yemek yapan kadın hastanelik oldu

ESKİŞEHİR'de, ocakta unutulan tencerenin alev almasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, ocakta unutulan tencerenin alev almasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yemeği hazırlayan Münevver Uyumaz (65) ise dumandan etkilenip, elinden yaralanırken, hastaneye kaldırıldı. Mutfak, kullanılamaz hale geldi.

Tepebaşı ilçesi Yeni Mahalle'de 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede oturan Münevver Uyumaz, yemek yaptığı tencereyi yanan ocakta bırakıp markete gitti. Tencerenin alev almasıyla mutfakta yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada eve gelen Uyumaz, yanan mutfağa girip, alevleri söndürmeye çalıştı. İhbarla gelen itfaiye ekibi tarafından yangın söndürüldü. Dumandan etkilenip, elinden yaralanan Uyumaz ise sağlık görevlilerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mutfağın kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası inceleme yapıldı.


Tencere alev alınca mutfak yandı; yemek yapan kadın hastanelik oldu

Tencere alev alınca mutfak yandı; yemek yapan kadın hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı / Caner Aksu - Güncel

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