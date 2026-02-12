İnegöl'de Villa Temizliği Sırasında Kaza: Kadın Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, temizliğe giden Esengül Ç., 2. kat penceresinden düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde temizliğe geldiği villanın camlarını silerken 2'nci kat penceresinden düşen Esengül Ç. (46), yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir villada meydana geldi. 2 katlı villaya temizliğe gelen Esengül Ç., 2'nci kattaki camları silerken dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Esengül Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel