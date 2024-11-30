Temizlik Personeli Üniversite Öğrencisi Oldu

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesinde temizlik personeli olarak çalışan 31 yaşındaki Sefa Hamurcu, aynı fakültenin Yeni Medya Bölümü'nde gazetecilik eğitimi alıyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı kazanıp Nisan 2023'te Bozok Üniversitesinde destek personeli olarak işe başlayan Hamurcu, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk'ün yönlendirmesiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Sınavda başarılı olan Hamurcu, tek tercih yaptığı Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü'ne yerleştirildi.

Ders aralarında koridor ve sınıfların temizliğini yapan Hamurcu, işini aksatmadan eğitimini de sürdürüyor.

Sefa Hamurcu, AA muhabirine, açık öğretimden liseyi bitirdikten 14 yıl sonra KPSS'yi kazanarak fakültede temizlik personeli olarak göreve başladığını söyledi.

Okuldaki öğrencileri görünce okuma isteğinin arttığını ve Dekan Şentürk'ün yönlendirmesiyle sınava hazırlandığını anlatan Hamurcu, "Sınava girdim ve kazandım. İletişim fakültesinde destek personeli olarak çalışıyorum ve aynı zamanda yeni medya birinci sınıf öğrencisiyim." dedi.

Hamurcu, her işin zorluğu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İşimle eğitimi birbirinden ayırmam gerekiyor. Sonuçta bu işle para kazanıyorum. Hocalarımız ve sınıf arkadaşlarımın destekleri oluyor. Boş olduğum saatlerde temizliğimi yapıyorum, ders saatlerinde dersime giriyorum. Zor oluyor ama tatlı bir zorluk. Arkadaşlarım da sağ olsunlar, bana fazla zorluk çıkarmamak adına çöpleri yere atmıyorlar, sınıfları temiz kullanıyorlar. Bundan dolayı da onlara çok teşekkür ediyorum."

"Okulumuzun pırıl pırıl hale gelmesini sağlıyor"

Dekan Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk de fakültede halkla ilişkiler ve reklamcılık, gazetecilik, radyo ve sinema ile yeni medya bölümlerinde 950 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Yeni Medya Bölümü'nü bu yıl açtıklarını ve köklü fakülteler gibi marka olma yolunda ilerlediklerini vurgulayan Şentürk, şu ifadeleri kullandı:

"Fakülte olarak kapımız herkese açık çünkü iletişim, hayatın kendisi ve büyük bir süreci kapsıyor. Dolayısıyla bizi tercih eden farklı mesleklerden ya da daha önce başka okulları bitirmiş ama 'yeniden okumam gerekiyor ve bu da iletişim olmalı' diyen öğrencilerimiz var. Bunun farkında olarak gelen belli bir yaşın üstünde, emekli olmuş ancak burayı tercih etmiş öğrencilerimiz var. İki de kendi personelimiz var. Bunlardan birisi güvenlik görevlisi diğeri de Sefa Hamurcu yardımcı hizmetlerde. Hem okulumuzun pırıl pırıl hale gelmesini sağlıyor hem de kendisiyle beraber pırıl pırıl öğrencilerle burada eğitim alıyor."

"Tertemiz sıralarda onun sayesinde eğitim görüyoruz"

Öğrencilerden Sümeyra Erbek de "Sefa sınıf arkadaşımız. Ayrıca kendisi okulun temizliğinden sorumlu. Sağ olsun temiz bir ortamda eğitim alma imkanı sunuyor bize. Kendisinden de çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Zeynep Güllendi ise "Sefa ağabey ile aynı sınıftayız ve fakültemizin genel temizliğinden sorumlu. Hem sınıf arkadaşımız hem de buranın personeli. İyi ki tanıdık onu. Ellerine sağlık. Tertemiz sıralarda onun sayesinde eğitim görüyoruz. Ellerine emeğine sağlık." dedi.