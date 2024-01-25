Temizlik İşçisi Kayıp Çantayı Polise Teslim Etti

ESKİŞEHİR'de temizlik işçisi Okan Arslan, içinde yaklaşık 30 bin liralık altın ve döviz bulunan sokakta bulduğu çantayı polise teslim ederek sahibine ulaştırdı. Arslan, "İnsanın normalde böyle davranması lazım. Aslında görevimizi yapıyoruz, bu bizim insanlık namına görevimiz" dedi.

Odunpazarı'nda Halk Ekmek Büfesi işleten Esra Çelik, sokakta yürürken çantasını düşürdü. Çelik'in içinde 7 çeyrek altın, 100 Euro, 10 dolar, 3 bin liraya yakın para ve kredi kartlarının olduğu çantasını Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Okan Arslan buldu. Arslan, arkadaşlarıyla birlikte çevrede yaptığı araştırmada sahibini bulamayınca, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Ardından yapılan çalışmayla çanta, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Esra Çelik'e ulaştırıldı. Çantayı bulan temizlik işçisi Okan Arslan, insanlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "İnsanın normalde böyle davranması lazım. Çalıştığım kurumda da bize her zaman böyle davranmamız söyleniyor. Bizde bu seviyede ilerlemeye çalışıyoruz. Aslında görevimizi yapıyoruz. Bu bizim insanlık namına görevimiz" dedi.

Çantasını bulup polise teslim eden temizlik personeline teşekkür eden Esra Çelik, "Sokakta koştururken o ara çantamın askısı kopmuş, düşürdüm. Sonra büfede çantamın olmadığını fark ettim. Çevredeki esnafı aradım, bulamadım. Sonra karakoldan eksiksiz teslim aldım" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çantanın sahibi Esra Çelik, temizlik işçileri Okan Arslan ve ekip arkadaşlarını makamında ağırladı. Temizlik İşleri personeline teşekkür eden Kurt, "Her zaman böyle olun. Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının dürüstlüğüne, onuruna hiç kimsenin bir şey deme şansı yok. Bugün, bunu bir kez daha ispat ettiniz. Biz vatandaşımızın rahat etmesi için varız. Bu da onun küçük bir parçası" dedi.