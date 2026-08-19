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Temizlediği kamyonun yanında ölü bulundu

Temizlediği kamyonun yanında ölü bulundu
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ANTALYA'da çalıştığı beton pompası kamyonunu temizleyeceğini ve yakınlarına bu nedenle eve geç geleceğini söyleyen Ali Serttaş (31), sabah mesai arkadaşları tarafından aracın yanında ölü bulundu.

ANTALYA'da çalıştığı beton pompası kamyonunu temizleyeceğini ve yakınlarına bu nedenle eve geç geleceğini söyleyen Ali Serttaş (31), sabah mesai arkadaşları tarafından aracın yanında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'ndeki Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Beton ve kireç işleri yapılan iş yerinde çalışan Ali Serttaş, dün akşam mesai bitiminde kullandığı beton pompası kamyonuyla iş yerine geldi. Saat 20.30 sıralarında kamyondaki pompayı temizleyip, daha sonra çıkacağını söyleyen Serttaş'a yakınları uzun süre ulaşamadı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen mesai arkadaşları, Ali Serttaş'ı kamyonun yanında yerde hareketsiz buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, Serttaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serttaş'ın ölüm haberini alarak iş yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Ali Serttaş'ın cansız bedeni üzerinde ve etrafta yapılan incelemeler sırasında yakınları feryat ederek çalışmaları izledi.

Yapılan incelemelerin ardından Serttaş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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