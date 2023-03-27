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Temizlediği beton mikserinden düşerek öldü

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Temizlediği beton mikserinden düşerek öldü

TRABZON'da temizlediği beton mikseri üzerinden dengesini kaybederek düşen Osman Adanur (54), hayatını kaybetti.

TRABZON'da temizlediği beton mikseri üzerinden dengesini kaybederek düşen Osman Adanur (54), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacımehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Adanur, çalıştığı şantiyede mesai bitiminde, temizlemek için  kullandığı beton mikserinin üzerine çıktı. Çalışması sırasında dengesini kaybeden Adanur, kafa üstü düştü. Şantiyedekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin kontrolünde Adanur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesi sonrası Adanur'un cansız bedeni hastane morguna götürüldü.


- Trabzon
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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