Temad Yönetiminden MHP'li Akçay'a Ziyaret

Güncelleme:
TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaret ederek emekli astsubayların özlük hakları ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini görüştü.

(ANKARA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaret etti.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaret etti. TEMAD'ın sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25 Şubat 2026 tarihinde TBMM'de Erkan Akçay'ı ziyaret ettik. Özlük hakları düzenlemeleri başta olmak üzere emekli astsubaylarla ilgili sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi karşılıklı olarak değerlendirdik. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA
