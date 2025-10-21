TEMA Vakfı Tekirdağ Temsilcisi’nden Vali Soytürk’e Ziyaret

TEMA Vakfı Tekirdağ Temsilcisi Filiz Özkaynak Dikdönek, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Vali Soytürk ile bir süre görüşen Dikdönek, vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Vakıf tarafından Soytürk adına Çanakkale Ağaçlandırma Sahalarına 5 fidan bağışı yapıldığına dair belge, Vali Soytürk'e takdim edildi.

Vali Soytürk, Dikdönek'e teşekkür etti.

-Vali Soytürk muhtarları kabul etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları makamında kabul etti.

Soytürk, muhtarlarla bir süre görüştü.

Soytürk, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en etkin şekilde ulaştırılmasında muhtarların büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Ziyaret, çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

AK Parti Saray İlçe Başkanı Sami Aksu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklara teşekkür etti.

Ziyarette Aksu'ya, başkan yardımcısı Ali Osman Yaşar ve Dr. Aysu Yaşar da eşlik etti.