Haberler

TEMA Vakfı Tekirdağ Temsilcisi’nden Vali Soytürk’e Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEMA Vakfı Tekirdağ Temsilcisi Filiz Özkaynak Dikdönek, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ederek vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve Çanakkale Ağaçlandırma Sahaları için 5 fidan bağışı yaptı.

TEMA Vakfı Tekirdağ Temsilcisi Filiz Özkaynak Dikdönek, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Vali Soytürk ile bir süre görüşen Dikdönek, vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Vakıf tarafından Soytürk adına Çanakkale Ağaçlandırma Sahalarına 5 fidan bağışı yapıldığına dair belge, Vali Soytürk'e takdim edildi.

Vali Soytürk, Dikdönek'e teşekkür etti.

-Vali Soytürk muhtarları kabul etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları makamında kabul etti.

Soytürk, muhtarlarla bir süre görüştü.

Soytürk, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en etkin şekilde ulaştırılmasında muhtarların büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Ziyaret, çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

AK Parti Saray İlçe Başkanı Sami Aksu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklara teşekkür etti.

Ziyarette Aksu'ya, başkan yardımcısı Ali Osman Yaşar ve Dr. Aysu Yaşar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.