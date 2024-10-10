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TEMA Vakfı Samsun Temsilcisi, İlkadım Kaymakamı'nı Ziyaret Etti

TEMA Vakfı Samsun Temsilcisi, İlkadım Kaymakamı'nı Ziyaret Etti
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TEMA Vakfı Samsun temsilcisi Leman Özay, İlkadım Kaymakamı Abdülkadir Demir'i ziyaret ederek '81 İlde 81 Orman Projesi' hakkında bilgi verdi ve 2 Kasım'daki fidan dikim etkinliğine davette bulundu.

TEMA Vakfı Samsun temsilcisi Leman Özay, İlkadım Kaymakamı Abdülkadir Demir'i ziyaret etti.

Özay, ziyarette, Türkiye İş Bankasının 100. yılına özel olarak 2008-2017 arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle "81 İlde 81 Orman Pojesi"ni uygulamaya koyduğunu söyledi.

Bu kapsamda 2 Kasım'da saat 11.00'de 2 milyon 200 bin fidanı İlkadım ilçesinde bulunan Kadamut ağaçlandırma sahasında toprakla buluşturulacaklarını belirten Özay, Demir'i de etkinliklerine davet etti.

Demir'de "81 İlde 81 Orman Projesi"ne destek vereceklerini kaydetti.

Ziyarette TEMA Vakfı İlkadım sorumlusu Vildan Akın Mutlu da bulundu.

Kaynak: AA / Mehtap Köşüş - Güncel

Tema Vakfı İlkadım samsun

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