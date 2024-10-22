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TEMA Vakfı'ndan Üniversite Öğrencilerine Çevre Bilgilendirmesi

TEMA Vakfı'ndan Üniversite Öğrencilerine Çevre Bilgilendirmesi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, TEMA Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine çevre ve doğa sağlığını tehdit eden unsurlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Programda, kirlilik ve kuraklık gibi konularda öneriler sunan TEMA Sinop İl Temsilcisi Özgür Cebeci, üniversite bünyesindeki Genç TEMA Öğrenci Kulübü'nün gelecekte önemli etkinlikler gerçekleştireceğini belirtti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde TEMA Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik çevre ve doğa sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Sinop Üniversitesi Boyabat Yerleşkesi'ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, TEMA Sinop İl Temsilcisi Özgür Cebeci tarafından sunum yapıldı.

Çevre ve doğa sağlığını tehdit eden kirlilik ve kuraklık gibi unsurlara ilişkin öğrencilere bilgiler aktaran Cebeci, bu konularda TEMA ile üniversite arasında ortaklaşa yapılabilecek etkinliklerle ilgili önerilerde bulundu.

Cebeci ayrıca üniversite bünyesinde kurulan Genç TEMA Öğrenci Kulübü'nün bundan sonraki süreçte önemli etkinlikler yapacağına inandıklarını da kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

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