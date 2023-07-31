Ataşehir'de TEM otoyolunda adeta yarışırcasına hızla ilerleyen hafriyat kamyonu başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüyü kaydeden sürücünün kullandığı otomobilin kadranının 147 kilometreyi göstermesi ise dikkat çekti.

Görenler şaşkına döndü... TEM otoyolunda hafriyat kamyonuyla sınırları zorlayan sürücü kamerada

-Hafriyat kamyonu TEM otoyolunda 147 kilometre hızla ilerledi

İSTANBUL - Ataşehir'de TEM otoyolunda adeta yarışırcasına hızla ilerleyen hafriyat kamyonu başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüyü kaydeden sürücünün kullandığı otomobilin kadranının 147 kilometreyi göstermesi ise dikkat çekti.

Ataşehir'de TEM otoyolunda gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, ne yoldaki diğer sürücülerin ne de kendi canını hiçe sayan bir hafriyat kamyonu sürücüsü yolda adeta yarışırcasına hızla ilerledi. Hızla ilerleyen kamyonun yoldaki bazı araçları sollayarak yoluna devam ettiği görüldü. Hızla seyreden hafriyat kamyonu yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüyü kaydeden sürücünün otomobilindeki kadranın 147 kilometreyi göstermesi ise dikkat çekti.