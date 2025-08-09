TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Kocaeli geçişinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. İstanbul yönünde meydana gelen trafik kazası sonrası ulaşım aksadı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde, tünel içinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım aksadı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 2 otomobil, 1 kamyonet, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Yavaşlayan trafik nedeniyle tünel girişinde de 2 otomobil daha çarpıştı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin kontrollerinde araçlardaki 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle 2 şeritli otoyolun İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar yolun kenarına çekilirken, jandarma ekipleri tek şeritten kontrollü geçişleri sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
