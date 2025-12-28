Haberler

Kocaeli-Tünelde otomobil, TIR ile duvar arasında sıkıştı; ulaşım aksadı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu'nda tünelde meydana gelen kazada, otomobil ile TIR çarpıştı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik bir süre durdu, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmadı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tünelde otomobil ile TIR çarpıştı. Otomobilin TIR ile tünel arasında sıkıştığı hasarlı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Gültepe Tünelleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden M.K.'nin kullandığı 27 HG 806 plakalı TIR ile aynı yönde ilerleyen M.E.Y. idaresindeki 41 BAU 856 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR ile tünelin duvarı arasında sıkıştı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının tamamlanasıyla trafik normal seyrine döndü.Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
