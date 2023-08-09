Kocaeli'de polis ekiplerince alınan istihbarat üzerine TEM Otoyolu'nda bir tır durdurularak narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Yapılan aramalarda zulalanmış 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 2 kilo 315 gram esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Tem Otoyolu'nda tır içerisinde zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekiplerince alınan istihbarat üzerine TEM Otoyolu'nda bir tır durdurularak narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Yapılan aramalarda zulalanmış 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 2 kilo 315 gram esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Alınan istihbarat neticesinde TEM Otoyolu'nda bir tır durdurularak, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 2 kilo 315 gram esrar maddesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.