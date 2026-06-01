Tuzla'da gişelerde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu Orhanlı gişelerinde sürücüsü Fatih Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyere çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Murat SOLAK / İSTANBUL, –TUZLA, TEM Otoyolu Orhanlı gişelerinde sürücüsü Fatih Yılmaz'ın (29) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyere çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu, Orhanlı Gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsü Fatih Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FA 0727 plakalı otomobil, beton bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil iki gişe arasındaki beton bariyere çıktı. Sürücü Fatih Yılmaz otomobilin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Faruk Yılmaz'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansa konuldu. Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza nedeniyle Orhanlı Gişelerin TEM istikametine trafik akışı tek gişeden verilirken trafik yoğunluğu oluştu. Hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
