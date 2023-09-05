TEM Otoyolu'nda Durdurulan Otobüsten 76 Kilogram Eroin Çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, TEM Otoyolu'nda durdurdukları bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 76 kilogram 500 gram eroin ele geçirdi.

Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, polis ekiplerince alınan istihbarat üzerine durdurulan yolcu otobüsünden 76 kilogram 500 gram eroin çıktı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Alınan istihbarat üzerine TEM Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda zulalanmış halde 76 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. - KOCAELİ