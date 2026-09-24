TEM Otoyolu'nda derz onarımı nedeniyle trafik gece diğer platforma aktarılıyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametindeki güney yol platformunda trafik akışı her gün 22.00-06.00 saatlerinde diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde ise ulaşım, derzlerin üzerine yerleştirilen rampalardan sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Gerede-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli yolunun 20-21. kilometrelerinde Kumkısık Kavşağı'ndaki köprü genişletme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36-40. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Konya-Ankara yolunun ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi 36-41. kilometrelerinde ulaşım, tek şeritten devam ediyor.

Antalya-Isparta yolunun 0-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 32-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 1-2. kilometrelerinde Sivas istikametindeki Kızılırmak Köprüsü'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Kangal istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde ulaşım, Çeşmeli-Mersin istikametinden birer şeritle iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 7-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA