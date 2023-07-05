TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otobüsteki 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda seyreden 80 LP 098 plakalı tur otobüsü, Ümraniye Hekimbaşı kavşağında bariyere çarptı. Yolcunun bulunmadığı otobüsteki şoför ile görevli bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik bir süre aksadı.