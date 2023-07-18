TEM Otoyolu'nda 560 Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 560 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

Tem Otoyolu Kocaeli geçişinde şüphe üzerine durdurulan araçtan 560 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Kartepe TEM Otoyolu Ankara istikametinde uygulama gerçekleştirildi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 560 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, araç sürücüsü hakkında ise işlem başlatıldı. - KOCAELİ