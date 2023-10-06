TEM Otoyolu'nda 245 Kilogram Gümrük Kaçağı Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 245 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirdi. Ayrıca, aramada nargile tütünü, makaron ve sigara kağıdı da bulundu.

Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan araçta 245 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, alınan istihbarat üzerine TEM Otoyolu Kartepe geçişi Ankara istikametinde bir aracı durdu. Ekiplerce yapılan aramada 247,5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 13 bin 500 içi doldurulmuş makaron, 9 bin 400 makaron ve 571 bin 320 sigara kağıdı ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ