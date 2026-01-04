Almanya'da Telve dergisinin 18. Tanıtım Programı düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) himayesinde yayımlanan Telve dergisinin 18. Tanıtım Programı Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirildi.

Programa, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar ve genç yazarlar katıldı.

Programda, Telve'nin yeni sayısının tanıtım videosunun gösterimi yapılırken, müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

YTB Başkanı Turus burada yaptığı konuşmada, Telve'nin sevgiyle hazırlanan bir dergi olduğunu dile getirdi.

Turus, Telve dergisini hazırlayan gençlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Dünya çok ciddi sıkıntıların yaşandığı bir durumdadır. Tam da bu esnada Telve yayınlanmıştır. Telve'nin tüm yazarları ahlaki sorumluluk üzerine mazluma sahip çıkar şekilde yazıyorlar. YTB çatısı altında Telve dergisinin hazırlanmasından büyük bir onur duyuyorum."

Derginin 18. sayısını her okuyanın güzellikler peşinde koşacağına inandığını dile getiren Turus, programa katılanlara teşekkür etti.

Stuttgart Başkonsolosu Koçak Kaçar, "Telve'nin rüştünü ispat ettiği 18. sayısında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün bölgemizden şair ve yazarlarla tanışmaktan çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Koçak Kaçar, hem Avrupa'da hem Türkiye'de yaşamış olan insanların hayata hep aynı yerde yaşamış insanlara göre daha farklı bir pencereden baktığını kaydederek, "Telve bu nedenle çok anlamlı ve değerlidir. Telve'deki yazıları okuduğumda diasporadaki vatandaşlarımızın bakış açılarını görüyor ve anlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.