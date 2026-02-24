Telegram'ın kurucusu Durov'dan Rus hükümetine "ifade özgürlüğü" eleştirisi

Haberler

Güncelleme:
Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, Rus hükümetinin gizlilik ve ifade özgürlüğünü bastırmaya çalıştığını öne sürdü. Durov, kendisine 'teröre yardım etmek' suçlamasıyla dava açıldığını belirtti ve Rusya'nın Telegram'a erişimi kısıtladığını vurguladı.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Rus hükümetinin, gizlilik ve ifade özgürlüğü haklarını bastırmaya çalıştığını öne sürdü.

Durov, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

" Rusya'da hakkında 'teröre yardım etmek' suçlamasıyla dava açıldığını" belirten Durov, "Yetkililer, Rus halkının Telegram'a erişimini kısıtlamak için her gün yeni bahaneler uyduruyor, gizlilik ve ifade özgürlüğü haklarını bastırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı."

Devlet destekli Rossiyskaya Gazeta'da bugün yer alan haberde, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Durov'a yönelik soruşturma başlattığı belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Telegram'da bulunan çok sayıda içeriğin, Rusya açısından tehdit yaratabileceğini söyledi.

Rusya'da ülkenin en popüler uygulamalarından Telegram'a erişimde zaman zaman sorunlar yaşanırken, Rus basınındaki haberlerde, uygulamaya yakın zamanda erişim engeli getirileceği iddia ediliyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
