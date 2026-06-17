Telegram, Hindistan'ın kısıtlamasını mahkemeye taşıdı

Rusya merkezli sosyal medya platformu Telegram, Hindistan'da sınav sorularının sızdırılabileceği gerekçesiyle alınan kısıtlama kararını mahkemeye taşıdı.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Hindistan'ın 21 Haziran'da düzenlenecek ulusal tıp sınavı öncesi soruların sızdırılma riskini gerekçe göstererek Telegram'a getirdiği geçici kısıtlamanın ardından sosyal medya platformundan yeni adım geldi.

Telegram, Yeni Delhi Yüksek Mahkemesinde karara itiraz etti.

Mahkemede bugün yapılan ön duruşmada konunun ivedilikle görüşülmesine karar verildi.

Ne olmuştu?

Hindistan'da mayıs ayında yapılan ancak soruların sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edilen ve 21 Haziran'da tekrar düzenlenecek tıp fakültesi giriş sınavı öncesi önemli karara imza atılmıştı.

Hindistan yönetimi, sınav sorularının sızdırılabileceği ve kopyaya olanak tanıyabileceği gerekçesiyle Rusya merkezli sosyal medya platformu Telegram'a erişim kısıtlaması getirmişti.

İlki 3 Mayıs'ta 5 binden fazla merkezde yapılan sınava 2,28 milyon aday katılmıştı. Sınavın iptal olmasına yol açan sızıntı iddialarına ilişkin onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, internet kullanıcıları ve insan hakları savunucuları, sınavlardaki yolsuzluklarla ilgili daha büyük problemler olduğunu belirterek, söz konusu adımı "geçici çözüm" olarak nitelendirmişti.