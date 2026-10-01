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Telegram'dan çocuk istismarı materyali alan 8 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

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İstanbul'da Telegram üzerinden çocuk istismarı içeren müstehcen materyal satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden çocuk istismarı içeren müstehcen materyalleri para karşılığında satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Telegram'da "Hatrick3" rumuzlu profil kullanıcısı tarafından "çocuk istismarı ve müstehcen içerikli" fotoğraf ve videoların para karşılığında satıldığı belirlendi.

Para transferlerinin S.K. adına kayıtlı hesaba yapıldığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturmanın derinleşmesi üzerine, şüphelinin hesaplarına para gönderdiği tespit edilen alıcı konumundaki diğer şüphelilere yönelik arama ve el koyma kararları çıkartıldı.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu raporu ve dijital inceleme sonuçları doğrultusunda alıcı konumunda olduğu belirlenen 10 şüpheliye yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen 8 şüpheli savcılıkça ifadelerinin alınmasından sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA
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