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Telefonda Dolandırıcılık Girişimine Polis Engeli

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KIRIKKALE'de telefonda kendini 'polis' olarak tanıtan kişiye para ve ziynet eşyalarını götüren 2 akraba, polis ekiplerince engellendi.

KIRIKKALE'de telefonda kendini 'polis' olarak tanıtan kişiye para ve ziynet eşyalarını götüren 2 akraba, polis ekiplerince engellendi.

Kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, telefonla aradığı Muzaffer H.'ye (78), bir suça karıştığını ve bu nedenle kendilerine para göndermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Muzaffer H., evindeki 300 bin lira, 3 bilezik, 2 yarım ve 3 çeyrek altını alıp, çarşıdaki bir kuyumcuya gitmek için yola çıktı. Muzaffer H.'nin hareketlerinden şüphelenen oğlu, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde Muzaffer H.'yi aradığı sırada başka birinin daha telefonla dolandırılmak üzere olduğunu fark etti. Muzaffer H.'nin yakını olduğu tespit edilen Mehmet H.'nin (71), dolandırılması önlendi. Ekipler, daha sonra altınlarını bozdurup, şüphelinin verdiği hesaba yatırmak için kuyumcuya giden Muzaffer H.'yi bulup, son anda dolandırılmaktan kurtardı. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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