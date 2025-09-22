Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni, Sorumlu Müdürü ve program moderatörü hakkında soruşturma
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdürü İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül'de Tele1 televizyonunda yayımlanan "Türkiye'nin Yönü" isimli programda alt yazıda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kıyaslanmasına ilişkin ifade üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, söz konusu yayından sorumlu olduğu belirlenen kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdürü İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.