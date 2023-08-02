Tel örgülü önlem ayıları durduramadı: Korumaya çalıştığı arıları telef oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arı ve kovanlarını ayılardan korumak için önlem alan vatandaşın tedbirleri yetersiz kaldı. Tel örgüyü aşarak içeri giren ayılar ikinci kez arıları telef etti. Yaşanan olay ile ilgili konuşan Enes Göksu, 'Geçtiğimiz ay, başımıza gelen olayı tekrar yaşadık. Cezaevi gibi etrafını kapatmamıza rağmen bir daha ayı kovanlarımıza saldırdı. Allah'tan bu sefer 6'sını değil 1 tanesini telef etmiş' dedi.