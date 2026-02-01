İsrail polisinin Arap bölgelerinde işlenen suçlara sessiz kalması Tel Aviv'de protesto edildi

İsrail polisinin Arap bölgelerinde işlenen suçlara sessiz kalarak suçluları teşvik etmesine karşı on binlerce İsrail vatandaşı Filistinli başkent Tel Aviv'de protesto düzenledi.

İsrail'deki Yüksek Arap Takip Komitesi ve ülkedeki çeşitli insan hakları kuruluşlarının çağrısıyla Habima Meydanı'nda düzenlenen geniş katılımlı gösteriye 40 binin üzerinde İsrail vatandaşı Filistinli katıldı.

Göstericiler Tel Aviv Sanat Müzesi önünden ellerinde siyah bayraklar, "suç savaşını durdurun", "polis ve hükümet suç ortağıdır" yazılı pankartlar taşıyarak Habima Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Arap bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarında öldürülen yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bir grup kadın hükümetin tüm yaşananlara sessiz kaldığına dikkati çekti.

İsrail polisi ve hükümetinin Arap bölgelerindeki şiddet ve suç olaylarına sessizliği kınandığı gösteriye katılan kadınlardan biri, "İsrail kimlik kartımız var ama hükümet bizim için hiçbir şey yapmıyor." ifadelerini kullandı.

"İsrail kurulmadan önce de buradaydık"

İsrail güneyinde bulunan Necef Çölü'ndeki Rahat beldesinin Belediye Başkanı Talal el-Kirenavi, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, "İsrail hükümeti Necef'teki Arap vatandaşlarını suçlu olarak gösteriyor ancak biz suçlu değiliz. Aramızda doktorlar, mühendisler ve toplu taşıma şoförleri var. Biz terörist değiliz, aksine bu halkın evlatlarıyız ve İsrail kurulmadan önce de buradaydık." dedi.

İsrail Arab48 haber sitesine konuşan Arap Topluluklarını Takip Komisyonu Başkanı Cemal Zehalika ise "Tel Aviv'deki gösteri, Sahnin'deki gösteri gibi çok önemli bir adım teşkil ediyor ve toplumdaki şiddet ve suç salgınını ortadan kaldırana kadar bu mücadeleye devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

İsrailli milletvekili: "Irkçı hükümeti devirmek için birleştik"

Demokratlar Partisi milletvekili Gilad Kariv, göstericilere hitaben Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümeti devirmek için Arap ve liberal Yahudilerin birleştiğini söyledi.

Kariv, İsrail polisinin Arap bölgelerindeki şiddet ve suç olaylarına sessiz kalması nedeniyle ırkçı olarak nitelediği hükümeti de kınadı.

The Times of Israel gazetesine de konuşan Kariv, "Başbakan Binyamin Netanyahu'dan (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben Gvir'i görevden almasını ortaklaşa talep ediyoruz. Bunu yapmayacağını bildiğimiz için, isteğimiz bu ırkçı hükümeti değiştirmektir." dedi.

Kariv, "Eğer Ummul Fehm veya Sahnin'de bir anne çocuğunun öğleden sonra oyun parkına gitmesine izin vermeyecek kadar kendini güvensiz hissediyorsa bu Tel Aviv'de de güvende olamayacağımız ve kendimizi güvende hissedemeyeceğimiz anlamına gelir." ifadelerini de kullandı.

Maariv gazetesine göre, İsrail'deki Filistin toplumunda şiddet görülmemiş boyutlara ulaştı. 2026 yılının başından bu yana, 12'si silahla olmak üzere 16 Filistinli öldürüldü.

Kanal 12, 2025 yılında 252 Filistinlinin öldürüldüğünü ve bunun 230 kişinin öldürüldüğü 2024 yılına göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artışa tekabül ettiğini aktardı.

48 Arapları olarak da bilinen İsrail vatandaşı Filistinliler, 10 milyonun üzerindeki İsrail nüfusunun yüzde 21'ini oluşturuyor. Filistinliler, İsrail vatandaşı olmalarına rağmen hükümetin kendilerine karşı ayrımcı politikalar uyguladığını belirtiyor.