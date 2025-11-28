Haberler

Tekvando Milli Takımı'na Bakan Güler'den Tebrik

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dünya Tekvando Şampiyonası'ndan dönen Türkiye Tekvando Milli Takımı'nı kabul ederek, altın, gümüş ve bronz madalya kazandıkları için tebrik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24-30 Ekim'de Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'ndan 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla yurda dönen Tekvando Milli Takımı ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından, kabule ilişkin yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24-30 Ekim 2025 tarihleri arasında Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda toplamda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde eden Tekvando Milli Takımımızı kabul etti. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Milli Takım Antrenörü Uğur Güngör ve Tekvando Milli Takım Sporcularımızın yer aldığı kabulde, Bakan Yaşar Güler elde edilen başarıdan dolayı hem yöneticileri hem de sporcuları tebrik etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
