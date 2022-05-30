Teksas'taki Okul Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı - Haberler

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Teksas'taki Okul Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Xinhua - Güncel
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Teksas'taki Okul Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

UVALDE, 30 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasındaki Town Square'de, bir ilkokulda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen nöbet sırasında yakılan mum, 29 Mayıs 2022.

UVALDE, 30 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasındaki Town Square'de, bir ilkokulda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen nöbet sırasında yakılan mum, 29 Mayıs 2022. Teksas'ın Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'nda geçtiğimiz hafta Salı günü yaşanan silahlı saldırıda, 19 çocuk ve 2 yetişkin yaşamını yitirmişti. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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