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Teksas'taki Köpek Balığı Sergisinde 15 Metrelik Megalodon Modeli İlgi Odağı Oldu

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HOUSTON, 24 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston Doğa Bilimleri Müzesi'nde düzenlenen "Köpek Balıkları! Derinlerdeki Dehşet, Canavarlar & Mitler" adlı sergide yer alan 15 metrelik dişi megalodonun gerçek boyutlardaki modeli görülüyor, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu.

HOUSTON, 24 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston Doğa Bilimleri Müzesi'nde düzenlenen "Köpek Balıkları! Derinlerdeki Dehşet, Canavarlar & Mitler" adlı sergide yer alan 15 metrelik dişi megalodonun gerçek boyutlardaki modeli görülüyor, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Jianmei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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