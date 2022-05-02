(TEKRAR) Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk kutlandı (2)
AA - Çağrı Korucu - Güncel
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Trabzonspor taraftarlarının Kent Meydanı'ndaki dev ekranlardan maçı takip etmesi Trabzonspor Kent Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları Taraftarların meşale yakması Taraftarların telefon ışıklarıyla gösteri yapması Direklere çıkan taraftarlar TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35.
Trabzonspor taraftarlarının Kent Meydanı'ndaki dev ekranlardan maçı takip etmesi
Trabzonspor Kent Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları
Taraftarların meşale yakması
Taraftarların telefon ışıklarıyla gösteri yapması
Direklere çıkan taraftarlar TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutladı.
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AA / Çağrı Korucu - Güncel