(TEKRAR) Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk kutlandı (2) - Haberler

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(TEKRAR) Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk kutlandı (2)

AA - Çağrı Korucu - Güncel
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Trabzonspor taraftarlarının Kent Meydanı'ndaki dev ekranlardan maçı takip etmesi Trabzonspor Kent Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları Taraftarların meşale yakması Taraftarların telefon ışıklarıyla gösteri yapması Direklere çıkan taraftarlar TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35.

Trabzonspor taraftarlarının Kent Meydanı'ndaki dev ekranlardan maçı takip etmesi

Trabzonspor Kent Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları

Taraftarların meşale yakması

Taraftarların telefon ışıklarıyla gösteri yapması

Direklere çıkan taraftarlar TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutladı.

(2)

AA / Çağrı Korucu - Güncel

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