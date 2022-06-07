(TEKRAR) ANKARA - Bakan Ersoy: "Dizi ihracatı hedeflerimizi daha yukarı çekiyoruz" - Haberler

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(TEKRAR) ANKARA - Bakan Ersoy: "Dizi ihracatı hedeflerimizi daha yukarı çekiyoruz"

AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsünde Türk dizileri ve Türkçe konulu saha araştırmasının sonuçlarının açıklanacağı "Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi" programına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsünde Türk dizileri ve Türkçe konulu saha araştırmasının sonuçlarının açıklanacağı "Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi" programına katıldı. (2)

AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Yunus Emre Güncel Haberler

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