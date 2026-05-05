Teknosa'dan Anneler Günü'ne özel kampanya

TEKNOSA, Anneler Günü'ne özel akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden tabletlere kadar pek çok kategoride cazip fırsatları tüketicilerle buluşturuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Anneler Günü'nde annesini teknolojik, kullanışlı ve uzun ömürlü hediyelerle mutlu etmek isteyenler için farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun seçenekleri tüketicilerle buluşturuyor. 11 Mayıs'a kadar sürecek kampanya kapsamında seçili ürünlerde avantajlı fiyatlar ve hediye fırsatları teknoloji severleri bekliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sevdikleriyle her an iletişimde kalmak, fotoğraflarını ve anılarını kolayca paylaşmak isteyen anneler için akıllı telefonlar ve tabletler Anneler Günü'nün en işlevsel hediye alternatifleri arasında yer alıyor. Kampanya kapsamında Tecno Spark 40 alımlarında Tecno Watch 3 Active siyah akıllı saat; Tecno Camon 40 alımlarında Arzum Okka Minio Türk Kahve Makinesi veya 599 TL'lik FDP avantajı sunuluyor. Oppo Reno 14 F 5G tercih edenler Philips saç kurutma makinesi, saç düzleştirici veya Arzum çay makinesi seçeneklerinden birine sahip olurken; Oppo A5 5G yanında Philips yüz tüy alma makinesi veya Oral-B şarjlı diş fırçası hediye ediliyor. Mağazalara özel ise 1-8 Mayıs tarihleri arasında Huawei tabletlerde yüzde 10 indirim uygulanırken, 7-11 Mayıs tarihleri arasında seçili Mac bilgisayarların yanında Oral-B şarjlı diş fırçasına 399 TL'ye sahip olma fırsatı sunuluyor.

"Günün yorgunluğunu keyifli bir çay ya da kahve molasıyla atmayı seven anneler için çay ve kahve makineleri hem kullanışlı hem de sıcak bir hediye alternatifi oluşturuyor. Philips 5000 serisi cam çay makinesi 4.499 TL'ye, Philips Torbasız Süpürge 7.779 TL yerine 5.699 TL, Fakir Kaave Mono Türk kahve makinesi ise 1.599 TL'ye satışa sunuluyor. Ayrıca 10 bin TL ve üzeri Philips ev aletleri alışverişi yapanlara Philips 7000 serisi buharlı ütü hediye ediliyor. Annelerin günlük bakım rutinlerine konfor ve pratiklik katan kişisel bakım ürünleri, Anneler Günü için zarif hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Remington S6500 saç düzleştirici 2.199 TL ve Philips Thermoshield Argan yağlı saç düzleştiriciler 3.299 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Braun Silk Expert Pro 3 IPL cihazı 8.999 TL'lik özel fiyatıyla, Fakir Stor Mini Set Krem ise 599 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

"Anneler Günü'nde hem teknolojik ürün hem de satış sonrası güvence arayanlar için Teknosa'nın özel markası Preo ve Teknogaranti avantajları da dikkat çekiyor. Seçili Preo TV alımlarında sıfır faiz ve 9 ay taksit imkanının yanı sıra Preo mikrodalga fırın hediye ediliyor. 8-10 Mayıs tarihleri arasında ise tüm kahve makineleri ve süpürge ürün gruplarında Teknogaranti paketi yüzde 25 indirimli sunuluyor."

Anneler Günü'ne özel seçili kampanyalardan Teknosa mağazaları ve teknosa.com üzerinden yararlanılabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı