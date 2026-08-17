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Kütahya'da Teknoloji Tasarım Öğretmenlerine Yönelik Eğitim Programı Başladı

Kütahya'da Teknoloji Tasarım Öğretmenlerine Yönelik Eğitim Programı Başladı
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Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programı Eğitici Eğitimi Kursu", Kütahya'nın ev sahipliğinde başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programı Eğitici Eğitimi Kursu", Kütahya'nın ev sahipliğinde başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden teknoloji tasarım öğretmenlerini bir araya getiren eğitim programı, 17-21 Ağustos'ta Kütahya Öğretmenevi'nde gerçekleştiriliyor.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, farklı illerden gelen öğretmenleri "kuruluşun ve kurtuluşun şehri" Kütahya'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Dijital dünyanın sunduğu imkanların yanı sıra çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Yılmaz, eğitimcilerin çocuklar için güvenilir birer rehber olması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dijital çağın getirdiği bilgi kirliliği ve dijital obezite gibi risklere karşı, eğitimciler olarak en büyük önceliğimiz evlatlarımız için 'güvenilir limanlar' olabilmektir. Bu eğitimlerle birlikte, gençlerimize sadece teorik bilgi aktarmakla kalmıyor; onların zihinlerine çağın gereksinimlerine uygun donanım ve yazılımlarla yepyeni bir 'işletim sistemi' yüklemeyi hedefliyoruz."

Öğrencilerin sahip oldukları bilgiyi işleyerek üretime ve beceriye dönüştürmelerinin en büyük arzuları olduğunu dile getiren Yılmaz, öğretmenlere verimli ve başarılı bir eğitim dönemi diledi.

Beş gün sürecek eğitim kapsamında öğretmenlere, Teknoloji Tasarım Dersi'nin yenilenen öğretim programı, yenilikçi öğretim yöntemleri ve dijital tasarım araçlarının müfredata entegrasyonu konularında uygulamalı eğitim verilecek.

Kaynak: AA
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