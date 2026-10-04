TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu:

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN'ın teknolojisiyle net bir şekilde tek tek katılımcıları sayabildiklerini belirterek, "Biz, her ilde yarışma etkinliği düzenledik, 200 bine yakın öyle katılımcı var. 1,3 milyon kişi de sadece bu alana 5 gün içinde geldi. Şu anda yollar tıkalı, devam ediyor gelişler. Bu, bir Anadolu kenti için bir rekor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen kapanış töreninin ardından sona erdi.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, Türkiye'nin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarını inşa edecek TEKNOFEST kuşağının şampiyonlarını ödüllendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ilettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da törene katılımının ödül kazananlara moral verdiğini belirten Bayraktar, "Düşünün ki bir genç bir yıl boyunca çalışıyor, kimisi yıllardır bu takımlarını kurup çalışıyorlar, tırnaklarıyla kazıya kazıya, santim santim, fikir teri, alın teri dökerek çalışıyorlar ve sonucunda 1 milyon 600 bin öğrenci arasından sıyrılıp bu sahnede devletin en yüksek erkanı tarafından ödüllendiriliyorlar. Bu, inanılmaz bir başarı onlar için. Hayat boyu unutmayacakları anlar yaşamış oluyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bu bölgeden yetişen kuşak, dünyaya damgasını teknolojinin her alanında vuracak"

Bayraktar, bölgede yetişen kuşağın dünyaya damga vuracağını dile getirerek, "Bu bölgeden yetişen kuşak, dünyaya damgasını teknolojinin her alanında vuracak, eserleriyle gelecekler." dedi.

ASELSAN'ın teknolojisiyle net şekilde tek tek katılımcıları sayabildiklerine dikkati çeken Bayraktar, "Biz, her ilde yarışma etkinliği düzenledik, 200 bine yakın öyle katılımcı var. 1,3 milyon kişi de sadece bu alana 5 gün içinde geldi. Şu anda yollar tıkalı, devam ediyor gelişler. Bu, bir Anadolu kenti için bir rekor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, imkanı bulunmayan çocuklar dahi gelebilsin diye okullarla birlikte yüz binlerce öğrencinin alana taşındığını belirterek, "Biz, bunu TEKNOFEST için ve gençlerimiz için çok kıymetli buluyoruz. Emek veren tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Tüm devlet kurumlarımıza bu anlamda şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

T3 Vakfı olarak hem Şanlıurfa Valiliği hem de kurumlarla istişare halinde olduklarını anlatan Bayraktar, "TEKNOFEST Güneydoğu'nun kalıcı bir etki bırakacağını nesiller üzerinde zaten gözlemliyoruz." dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST'in gelecek yıl takviminin henüz netleşmediğini ifade ederek, "Hem yönetim kurulumuzda hem ilgili kurumlarla istişareleri yapıp sonrasında karar vereceğiz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA