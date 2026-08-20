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TEKNOFEST Mavi Vatan'da Halat Çekme Heyecanı

TEKNOFEST Mavi Vatan'da Halat Çekme Heyecanı
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TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Gölcük'te düzenlenen Gemicilik Yarışmaları'nda Halat Çekme Yarışması büyük ilgi gördü. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 15 takım, 90 metrelik halatı çekmek için kıyasıya mücadele etti.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından denizcilik geleneğinin özünü yansıtan, cesaretin, takım ruhunun ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları kapsamında Halat Çekme Yarışması gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenleniyor.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak "TEKNOFEST Mavi Vatan"ın ilk gününe katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyenler, sabahın ilk saatlerinden itibaren Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na geldi.

Etkinlik kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 4 gün boyunca düzenlenecek Gemicilik Yarışmaları da katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Denizcilik geleneğinin özünü yansıtan, cesaretin, takım ruhunun ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları kapsamında ilk olarak Halat Çekme Yarışması yapılıyor.

Güç, koordinasyon ve stratejinin bir araya geldiği yarışmaya, Deniz Harp Okulu Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Harp Filosu Komutanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Deniz Hava Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Denizaltı Filosu Komutanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tersanesi Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Gölcük Tersanesi Komutanlığı, Mayın Filosu Komutanlığı, Lojistik Destek Görev Grup Komutanlığı, Deniz Teknik Komutanlığı, Deniz Astsubay MYO Komutanlığı takımları katılıyor.

Takımlar, 3 burgata 90 metrelik halatı kendi taraflarına çekebilmek için güçlerini ortaya koyuyor.

Yarışmalar, 21, 22 ve 23 Ağustos'ta da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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