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TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen yarışmalarda birincilere ödülleri verildi

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında 5G, yapay zeka, elektronik harp, birinci şahıs görüşlü dron izleme, ileri otonom sistemler, robotik uygulamalar, savaşan İHA'lar, hava yolu optimizasyonu ve bağımlılıkla mücadele gibi 11 yeni kategorinin de bulunduğu 131 kategoride düzenlenen yarışmalarda birinci olanlara ödüllerini verdi

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Güneydoğu'da düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında, 5G, yapay zeka, elektronik harp, birinci şahıs görüşlü dron izleme, ileri otonom sistemler, robotik uygulamalar, savaşan İHA'lar, hava yolu optimizasyonu ve bağımlılıkla mücadele gibi alanlarda 11 yeni yarışma kategorisinin de bulunduğu 131 kategoride yarışma düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜSEB, Siber Güvenlik Başkanlığı, TÜBİTAK, AFAD, Yeşilay, ASELSAN, ROKETSAN, TÜRKSAT, HAVELSAN, MKE, STM, TEİ, BAYKAR, Türk Hava Yolları ile Google ve Anadolu Ajansı gibi kurumların düzenlediği yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen yarışmalar şöyle:

"TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması, Sanayide Robotik Uygulamalar Yarışması, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Elektronik Harp Yarışması, Hareketli Uydu Terminali Yarışması, Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Su Altı Roket Yarışması, Model Uydu Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Sürü İHA Yarışması, FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, Jet Motor Tasarım Yarışması, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Hyperloop Geliştirme Yarışması, Uluslararası Elektrikli Araç Yarışması, Çip Tasarım Yarışması, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması, Kuantum Teknolojileri Yarışması, Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması, Yapay Zeka Dil Ajanları Yarışması, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Blokzincir Yarışması, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Onkolojide 3T Yarışması, TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması, KÜRE TEKNOFEST Güneydoğu Madde Yazım Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması, Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması, Hackmasters Güneydoğu, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, 5G & Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması, Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması, TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması, E-Ticaret Yarışması, Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması, NSOSYAL İnovasyon Yarışması, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması."

Kaynak: AA
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