TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı

TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı
Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları başvurularının başladığını duyurdu. Yarışmalarda 100 milyon lira malzeme desteği ve 75 milyon lira ödül verileceği belirtildi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin girişim fabrikası, TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı. Bu yıl, 100 milyon lirayı aşan malzeme desteği ve 75 milyon lirayı aşan ödüller ile gençlerimizin yanında olacağız. Ülkemizin en büyük teknoloji şirketleri ve kurumlarının paydaşlığında düzenlediğimiz yarışmalara başvurmak için son başvuru tarihi 20 Şubat 2026" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
