TEKNOFEST 2026 Kosova'da tanıtıldı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek bu yılki teknoloji yarışmalarına ilişkin tanıtım programı, Kosova'nın başkenti Priştine'de yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) destekleriyle ve EngineeringHER Future Derneği organizasyonunda, Priştine'deki bir otelde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş'ın yanı sıra Kosova genelinden 200'den fazla öğrenci katıldı.

Tanıtım filmlerinin gösterimiyle başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Angılı, genç bir ülke olan Kosova'nın aynı zamanda Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesi olduğunu söyledi.

Gençlerin gelecekleriyle ilgili alacakları kararlarla ülke ve bölgesine katkılar sağlayacağını belirten Angılı, "Kosova'nın gelecekteki büyükelçileri olarak, belki Türkiye'de, belki de dünyanın farklı yerlerinde her zaman şunu hatırlayın; Türkiye ve Türk halkı, Kosova Cumhuriyetinin dostudur. Her zaman yanınızda olacağız, elde ettiğiniz başarıları ve ulaştığınız hedefleri kendi başarımız olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Damka da geçen yıl TEKNOFEST'e katılarak başarı elde eden EngineeringHER Future ekibinin, imkan verildiği takdirde Kosovalı gençlerin neler başarabileceğini tüm dünyaya kanıtladığını vurguladı.

Kosova'nın en önemli zenginliğini gençlerinin oluşturduğunu dile getiren Damka, "Yerel kalkınmanın anahtarı dijitalleşme ve inovasyondur. Bizler, sizlerin önündeki engelleri kaldırmak, fikirlerinizi projeye, projelerinizi katma değere dönüştürmeniz için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TEKNOFEST 2025'te "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde "En İyi Sunum Ödülü" kazanan EngineeringHER Future ekibi, yarışma sürecine dair deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Öğrenciler, soru cevap bölümüyle devam eden etkinlikte, TEKNOFEST sürecine dair merak ettikleri konular hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

İlkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden gençler başvurabiliyor

TEKNOFEST 2026'da Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, ÇELİKKUBBE Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması gibi pek çok alanda teknoloji yarışması düzenlenecek.

Önceki yıllardan farklı olarak Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması ve FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, bu yıl ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yeni deneyim fırsatları sunacak.

2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına bugüne kadar 4 milyondan fazla yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST 2026'da da ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini projeye dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvurma imkanı yakalayacak.

TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular, "www.teknofest.org" adresinden 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.