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Teknesi alabora olan kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Teknesi alabora olan kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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YALOVA’nın Çınarcık ilçesi açıklarında yelkenli teknesi alabora olan B.H.Ü. (70) Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesi açıklarında yelkenli teknesi alabora olan B.H.Ü. (70) Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Taş Limanı'ndan denize açılan B.H.Ü.'nün (70) yelkenli teknesi şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi. Tekneye tutunarak bekleyen B.H.Ü., Sahil Güvenlik botuna alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen B.H.Ü., marinaya getirilirken, kurtarma anları kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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