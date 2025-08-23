Tekne Kaptanı, Misina Dolanan Martıyı Kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde misinaya dolanan martı, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı.

İlçede günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, Alanya açıklarında deniz yüzeyinde bir martının çırpındığını gördü.

Yüzerek martıya ulaşan Meşe, kuşun ağzına ve kanatlarına misina dolandığını fark etti. Meşe, tekneye çıkardığı martıyı, ağzına ve kanatlarına dolanan misinadan kurtardı.

Kaptana yardım eden tatilciler, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Meşe, balık yakalamak için ekmek sarılarak oltayla denize atılan misinaların doğaya zarar verdiğini söyledi.

Bitkin düşen martı, tedavi edilmek üzere Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.