Tekman'da yolda kalan araçlar kurtarıldı

Hayvanlar belediye ekiplerinin çabası ile suya ve yeme kavuştu

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ ekipleri, kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalan sürücülerin ve susuz kalan köylülerin yardımına koştu. Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz olarak etkiliyor. İlçeye bağlı Kırıkhan mahallesi deprem konutlarında Bahtiyar Yıldız'a ait evin ve ahırda su arızasını gidermek için ESKİ ekipleri seferber oldu, Tekman ESKİ ekibi yoğun kar birikintisini temizleyerek vatandaşın su sıkıntısını giderdi. Memnuniyetini dile getiren çiftçi Bahtiyar Yıldız, "Dünden beri hayvanların susuz kaldı bu sıkıntımı gideren başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olmak üzere tüm ekibine teşekkür ederim" dedi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardında hem eve hem de ahıra su verildi.

Öte yandan kar yağışı nedeni ile hayvanlar da sıkıntılar yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Palandöken eteklerinde bulunan buzağı hastasından sonra şimdi de Nalbant dağı eteklerinde bulunan Yoncalı mahallesinde ikamet eden çiftçiler kışın uzaması ile hayvan yem bittiğini bunun için yem tedarikleri için ilçeye gelip yem ve saman aldılar. Ancak köylerine geri dönene kadar ani kar yağışı ile yolların kapanması nedeni ile saman kamyonları ve öğrenci servisler yollarda kaldılar. Bunun üzerine ilçeye bilgi verildi. Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri devreye girdi. Yoğun çalışmalar sonucu hem yol açıldı hem de yük kamyonları ve öğrenci servisleri tek tek rampadan çıkarılarak köye ulaştılar. İlçeye 28 kilometre uzaklıkta Nalbant dağı eteklerinde 2096 metre rakımlı Yoncalı mahallesinde bulunan hayvanlar saman ve yemlerine kavuştu.

Mahalle sakinleri, "Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden çalışıyorlar. Hizmetleri için çok teşekkür ederiz" dedi.