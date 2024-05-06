Üye Girişi
Haberler

Tekman'da kar sürprizi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Tekman ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte etkili olan kar yağışı, vatandaşları şaşırttı ve hayatı olumsuz etkiledi. Hayvanlar üşüdüğü için yeniden içeriye alınmak zorunda kalındı.

Tekman'da kar sürprizi

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkiledi.

Son günlerde etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Tekman ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte hayvanlarını araziye çıkaran vatandaşlar kar yağışı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar "Bugün 6 mayıs kar yağışı etkili oluyor. Hayvanlar üşüdüğü için yeniden içeriye almak durumunda kaldık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzurum Tekman Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title