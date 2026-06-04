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Samsun'da silahlı saldırı sonucu tesiste kimyasal sızıntıya neden olan zanlıya adli kontrol

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir geri dönüşüm tesisine düzenlenen silahlı saldırıda kimyasal sızıntıya neden olan şüpheli U.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırıda mermilerin isabet ettiği solvent-tiner dolu depolardan kimyasal madde akmıştı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırı sonucu geri dönüşüm tesisinde kimyasal sızıntı meydana gelmesine neden olan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlçedeki 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisine ateş etmesinin ardından kaçan U.G, Canik ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçedeki 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisine dün başka bir iş yerinden tabancayla ateş eden U.G, bölgeden bir araçla kaçmıştı.

Mermiler, geri dönüşüm tesisindeki kimyasal karışımlı solvent-tiner dolu 1 tonluk 4 depoya isabet etmiş, delinen depolardan iş yerine kimyasal madde akmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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