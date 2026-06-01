Dere kenarındaki kayalıklara düşen 3 düve kurtarıldı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde dere kenarındaki kayalıklara düşen 3 düve, 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde dün ormanda otlayan Turgay Koç'a ait 3 düve, dere kenarındaki kayalıklara düştü. Koç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karanlık nedeniyle akşam saatlerinde çalışma başlatılamadı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri, bu sabah düvelerin kurtarılması için çalışma başlattı. 3 düve, 3 saat süren çalışmanın ardından sağ olarak kurtarıldı. Düvelerin kurtarılma anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

