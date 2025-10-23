Tekkeköy'de Gasilhane Projesi Devam Ediyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yürütülen gasilhane projesinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Ovabaşı Mahallesi Mezarlığı'nda devam eden inşaat alanında incelemelerde bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, Tekkeköy Muhtarlar Derneği Başkanı Taner Samancı ve Sarıyurt Mahalle Muhtarı Oktay Gür, projeyle ilgili son durumu yerinde değerlendirdi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, projenin tamamlanmasıyla ilçede önemli bir ihtiyacın karşılanacağını belirterek, "İlçemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak bu proje tamamlandığında, Tekkeköy'ümüze değer katacak ve vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak. Bu anlamlı hizmetin ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.