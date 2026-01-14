Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörde ağır yaralanan 20 yaşındaki Berat K. hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Berat K. (20) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Büyüklü Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.
Traktörün altında kalan Berat K, vatandaşlar ile 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Berat K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel