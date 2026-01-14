Haberler

Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörde ağır yaralanan 20 yaşındaki Berat K. hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Berat K. (20) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Büyüklü Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.

Traktörün altında kalan Berat K, vatandaşlar ile 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Berat K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil