Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, tebrikler için Filistin Yardım Kampanyası'na bağış yapılmasını istedi

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, tebrikler için kendisine çiçek gönderilmesi yerine Filistinliler için AFAD'ın Filistin Yardım Kampanyası'na bağış yapılmasını istedi.

Candal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tekkeköylülerin desteği ile Belediye Başkanı olmanın onurunu ve gururunu yaşadığını belirtti.

Aldığı tebrik telefonları ve mesajlardan mutluluk duyduğunu vurgulayan Candal, "Göndermiş olduğunuz çiçek, çelenk gibi maddi yönü olan hediyeler yerine AFAD'ın düzenlemiş olduğu Filistin Yardım Kampanyası'na bağışta bulunmanız bizleri çok daha mutlu edecektir. Filistin halkı için yapacağınız yardımlardan ötürü sizlere çok teşekkür ediyor ve bir an önce Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasını yüce Allah'tan diliyorum." ifadelerini kullandı.